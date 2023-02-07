Американская газета The New York Times рассказала о крупных потерях в рядах ВСУ на Артемовском участке фронта.

Вечером вторника журналисты периодического издания NYT сообщили, что подразделения украинских Вооружённых сил продолжают нести существенные потери при боях за контроль на городом Артемовск в ДНР, поскольку группировка армии России в регионе существенно превосходит численность подразделений ВСУ на Артемовском направлении.

Аналитики New York Times отметили, что морги на подконтрольных Киеву территориях заполонены телами погибших украинских солдат, а носилки с ранеными часами стоят в коридоре, ожидая своей очереди на экстренную операцию.