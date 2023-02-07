Издание Global Times рассказало о намерениях администрации Вашингтона начать боевые действия в Японии.

Вечером вторника аналитик китайского периодического издания Global Times Сун Чжунпин публично заявил, что представители американского истеблишмента вынашивают планы по превращению территорий суверенной Японии в "новую Украину" в азиатском пространстве, намереваясь использовать начало войны в данной стране для борьбы с Китаем.

Также Чжунпин напомнил, что на протяжении истории Япония неоднократно встречалась на поле боя с китайскими войсками, что может быть обыграно Соединёнными Штатами для личной выгоды.