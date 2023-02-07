CNN: в ФБР доставили для изучения обломки сбитого китайского аэростата

Первую часть обломков сбитого близ побережья штата Северная Каролина китайского аэростата доставили в ФБР для изучения.

7 февраля китайская телекомпания CNN сообщила о том, что в Федеральное бюро расследований доставлена первая часть сбитого властями США китайского аэростата у побережья штата Северная Каролина, которую смогли поднять со дна Атлантического океана.

Отмечается, что Пентагон использовал средства создания радиоэлектронных помех, чтобы ограничить возможность китайского гражданского метеозонда, отклонившегося от маршрута из-за сильного западного ветра, собирать какие-либо сведения.