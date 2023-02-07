Землетрясение магнитудой 4,5 баллов произошло в России возле моря Лаптевых

Во вторник на территории России были зарегистрированы мощные подземные толчки в 4,5 баллов по шкале Рихтера.

Вечером 7 февраля российские сейсмологи сообщили о регистрации землетрясения в море Лаптевых на территории России: подземные толчки магнитудой в четыре с половиной балла произошли преимущественно в российских морских акваториях, частично затронув сушу, однако о разрушениях на земле к текущему часу ничего не сообщается.

Накануне серия мощных землетрясений произошла в Турции и Сирии, жертвами которых стали 3700 жителей турецкого государства и порядка 700 человек в сирийском.