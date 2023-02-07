Spiegel: власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard Украине
2023-02-07 19:10
Немецкие власти одобрили поставку 178 танков Leopard Украине для обеспечения боеспособности ВСУ.
7 февраля немецкий журнал «Шпигель» сообщил о том, что бундесрат принял решение одобрить поставку 178 основных боевых танков Leopard киевскому режиму для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.
Напомним, бывший президент России Дмитрий Медведев комментировал намерение Запада передать Украине танки, заявив, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну».
Опубликовано: Диана Мудреченко