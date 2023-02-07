Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон о «Всебелорусском народном собрании», которое будет выполнять стабилизирующую и объединяющую функции в обществе.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко подписал Закон о «Всебелорусском народном собрании», реализовав конституционные нормы о ВНС, закрепив его правовой статус как высшего представительного органа народовластия, а также определив порядок его формирования и деятельности.

Согласно данному закону, к делегатам ВНС отнесены глава государства, бывший президент, представители всех ветвей власти, местных Советов депутатов, а также гражданского общества.

Отмечается, что собрание не имеет права подменять иные государственные органы, выполнять их функции и вмешиваться в их деятельность.