По данным исследований, возможные таяния ледниковых озер угрожают жизни около 15 миллионов человек во всем мире.

Исследовательская группа сообщает в журнале Nature Communications, что больше всего риску таких наводнений подвержено население азиатских высокогорных районов (Индия, Пакистан, Китай) и Анд (Перу и Боливия).

Более половины населения мира, подверженного риску, проживает всего в четырех странах: Индии, Пакистане, Перу и Китае.

Если ледники растают в результате глобального потепления, стекающая талая вода может собираться в новых озерах или значительно увеличивать существующие. Эти новые водоемы способны преодолеть естественные плотина, а на плато внезапно может произойти мощное наводнение.

По словам ученых, в прошлом подобные случаи уже приводили к гибели людей, повреждению инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

Только в Кордильера-Бланка в северных Андах Перу за последние 70 лет в результате наводнений из ледниковых озер погибло несколько тысяч человек.

Вниз по долине от озера Палкакоча в этом регионе, например, находится город Уарас, который популярен среди туристов. Он был затоплен в 1941 году после прорыва земляной толщи. В случае новой катастрофы, на этот раз вызванной изменением климата, последствия будут еще более разрушительными, предупреждают исследователи.

В 1941 году рухнула естественная стена ледникового озера высотой 4500 метров, лавина воды и грязи обрушилась на долину и разрушила треть города. По меньшей мере 1800 человек погибли.

С тех пор озеро резко выросло в объеме, сообщили исследователи еще в 2021 году после оценки аэрофотоснимков. Их моделирование показало, что вероятность исчезновения ледников здесь составляет более 99 процентов из-за антропогенного изменения климата. Команда оценила риск наводнения как «очень высокий». Защитные меры необходимы срочно.

С 1990 года количество, площадь и объем ледниковых озер увеличились во всем мире, а население в районах вниз по долине быстро росло. В Уарасе, например, сейчас проживает более чем на 100 000 человек больше, чем в 1941 году.

Команда под руководством Тома Робинсона из Кентерберийского университета в Крайстчерче (Новая Зеландия) и Кэролайн Тейлор из Университета Ньюкасла в Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания) объединила данные о состоянии и уязвимости озера, чтобы оценить текущий потенциал ущерба в глобальном масштабе.

Таким образом, наибольшему риску подвержены не обязательно районы с самыми большими, многочисленными или быстрорастущими ледниковыми озерами, а скорее районы с особенно большим количеством людей, проживающих в долине с плохо развитой системой управления стихийными бедствиями.

Согласно оценке, в 30 странах на 1089 водосборах с ледниковыми озерами проживает в общей сложности 90 миллионов человек. Около 15 миллионов из них (16,6 процента) проживали в радиусе 50 километров от ледникового озера и не более чем в одном километре от возможных каналов их оттока.