В пригороде Риги горит американский завод по производству беспилотников
2023-02-07 19:42
Пожар произошел во вторник днем, 7 февраля, на заводе по производству беспилотников, принадлежащем American Edge Autonomy, в пригороде латвийской столицы Риги, сообщают журналисты AFP.
В производственном корпусе возник пожар повышенной опасности, вызвавший значительное задымление, которое могло нанести вред здоровью», — уточнили со своей стороны в твите латвийские пожарные, не упомянув о потенциальных жертвах.
На площадке группы Edge Autonomy в Риге производятся военные беспилотники, экспортируемые в страны НАТО, а также для украинской армии.
В Риге также находится штаб-квартира этой американской группы в Европе.
Основанная в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, компания Edge Autonomy специализируется на автономных системах, передовой оптике и решениях в области энергетики.
Опубликовано: Тарас Медведев