Мэр Парижа изменила свое мнение об участие российских спортсменов в ОИ 2024

Анн Идальго, мэр Парижа, города-организатора Олимпийских игр 2024 года, решила занять жесткую позицию, отстаиваемую Киевом, заявив, что она выступает за исключение российских спортсменов «до тех пор, пока идет война» на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал дорожную карту по реинтеграции российских спортсменов в мировой спорт, заявив, что «ни один спортсмен не должен быть отстранен от соревнований только на основании его паспорта».

Несмотря на неоднократные призывы из Киева отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года, МОК изучает возможности, которые позволят им участвовать в играх под нейтральным флагом.

«В конце концов, решать должен МОК», — отметила Анн Идальго.

Позиция мэра Парижа изменилась с конца января, когда она заявила, что выступает за участие российских спортсменов, чтобы не лишать их возможности соревнований.

