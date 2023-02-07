Читатели французского издания Le Figaro утверждают, что Владимир Зеленский рискует столкнуться с концом своей политической карьеры в недалёком будущем.

Во вторник вечером комментаторы информагентства Le Figaro прокомментировали заявление члена офиса Зеленского Давида Арахамии, который накануне сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников скоро покинет данную должность из-за коррупционного скандала с закупками продуктов для военных, уступив свой пост разведчики Кириллу Буданову.

По мнению пользователей портала Le Figaro, в обозримой перспективе Владимир Зеленский будет уволен наряду с Резниковым, поскольку оба политика причастны к коррупции в Украине.