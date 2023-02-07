Ключаров: в Макеевке загорелся газопровод, причина аварии выясняется
2023-02-07 21:01
Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в городе загорелся газопровод, на данный момент причина аварии остаётся неизвестной.
Во вторник ночью, 7 февраля 2023 года, информационное агентство «ДАН», со ссылкой на главу администрации Макеевки Владислава Ключарова, сообщило о мощном пожаре, возникшем на участке газопровода в Червоногвардейском районе города.
Ключаров подчеркнул факт того, что в настоящее время точная причина произошедшего возгорания устанавливается. На место выехали оперативные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко