Ключаров: в Макеевке загорелся газопровод, причина аварии выясняется

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в городе загорелся газопровод, на данный момент причина аварии остаётся неизвестной.

Во вторник ночью, 7 февраля 2023 года, информационное агентство «ДАН», со ссылкой на главу администрации Макеевки Владислава Ключарова, сообщило о мощном пожаре, возникшем на участке газопровода в Червоногвардейском районе города.

Ключаров подчеркнул факт того, что в настоящее время точная причина произошедшего возгорания устанавливается. На место выехали оперативные службы.