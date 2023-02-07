В британский парламент внесен законопроект о конфискации замороженных российских активов
2023-02-07 21:13
Депутат британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант представил законопроект, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов.
Согласно документу, эти средства планируется передать Украине в виде финансовой помощи.
Брайант отметил, что право собственности фундаментальное, но не абсолютное, и при некоторых обстоятельствах закон позволяет изымать активы.
Законопроект требует от британского правительства представить план по конфискации активов РФ, которые сейчас заморожены в Великобритании.
Опубликовано: Светлана Репина