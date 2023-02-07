У масла «Олейна» будет другой производитель: прежний владелец продал свой бизнес
Прежним владельцем бизнеса по изготовлению растительных масел в России бы американский агротрейдер Bunge. Имя нового владельца пока не известно.
Об этом сообщается на сайте компании Bunge:
Bunge завершило сделку по продаже своего бизнеса в России Об этом сообщает
В сообщении говорится также, что с 3 февраля 2023 года компания «Бунге СНГ» будет продолжать производить растительные масла Олейна», Ideal, «Масленица», Primoliva на заводе в Воронежской области, но уже под началом нового владельца. Пока о нем ничего не известно.
Компания Bunge намеревалась передать бизнес в России Карену Ванецяну, держателю контрольного пакета акций Exoil Group. Об этом рассказали в Business Wire.
Завод, производящий растительные масла в Воронежской области, начал свою работу в 2008 году. Инвестиционный фон предприятия составляет более 130 млн долларов.
Опубликовано: Храмова Оксана