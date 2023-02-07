LSM: в Латвии загорелся завод Edge Autonomy, поставляющий дроны Украине

На территории Латвии произошло возгорание завода компании Edge Autonomy, которая поставляет БПЛА Киеву.

Вечером 7 февраля новостное агентство LSM сообщило, что в Латвии начался на одном из оборонных предприятий, которое принадлежит созданной в США компании Edge Autonomy. Известно, что горящий в Латвии завод специализируется на серийном производстве беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в том числе украинским войскам.

По данным журналистов LSM, на месте возгорания предприятия Edge Autonomy работают не менее пятидесяти латвийских сотрудников МЧС со спецтехникой для ликвидации очага пламени.