Французский оппозиционный политик Флориан Филиппо рассказал о возможных негативных последствиях поездки Владимира Зеленского в Брюссель.

7 февраля бывший евродепутат Флориан Филиппо публично заявил, что приглашение Владимира Зеленского в столицу Бельгии для участия в саммите глав стран Европейского Союза неизбежно спровоцирует новый виток эскалации украинского кризиса и может трансформировать его в тотальную войну.

Примечательно, что ранее Филиппо призвал администрацию Эммануэль Макрона прекратить поставки вооружений и финансовых пакетов помощи Киеву после коррупционного скандала в Министерстве обороны Украины.