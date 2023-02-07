Число жертв серии землетрясений в Турции и Сирии превысило 6 тысяч человек

Свыше шести тысяч погибших под завалами и десятки тысяч раненых, таковы результаты второго дня после стихийного бедствия, обрушившегося на приграничные районы Турции и Сирии.

Общее число погибших в Турции и Сирии увеличилось до 6256 человек к вечеру во вторник, сообщают информационные агентства, из них Турция потеряла 4544 человека.

По предварительной информации, на юге Турции и севере Сирии пострадали более 26 тысяч человек.

Эта цифра по оценкам экспертов может вырасти в разы.

