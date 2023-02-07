Боррель: ЕС поддерживает СМИ-иноагентов в России, потому что они говорят правду

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оказывает активную поддержку СМИ, признанным иноагентами в России.

По словам Борреля, это независимые российские СМИ, которые говорят правду. При этом он отказался раскрывать детали поддержки, чтобы не навредить медиа.

Он также отметил, что деятельность некоторых российских СМИ в Европе запретили ради защиты свободы слова.

Он напомнил, что во внешнеполитической службе Евросоюза созданы механизмы для выявления дезинформации.