Жители Турции под завалами шлют видеосообщения с призывами о помощи
Под обломками обрушившихся домов все еще остаются живые люди, которые очень ждут помощи спасателей.
Среди граждан, оказавшихся под завалами, есть обычные люди, известные спортсмены, турецкие знаменитости.
Люди записывают видеосообщения с отчаянными просьбами о помощи, пытаясь объяснить свое местоположение. Они рассылают эти записи всем, кого знают.
Сегодня российские спасатели достали из-под груды обломков 26-летнего мужчину в городе Джабла. Всего на помощь турецким и сирийским гражданам прибыли 100 сотрудников МЧС из России.
Завалы разбирают уже вторые сутки. Число погибших превысило 5000 человек.
Актриса, играющая в сериале "Постучись в мою дверь", Башак Гюмюлджинелиоглу, сообщила, что под завалами находится ее мать.
Супруга турецкого футболиста Ахмета Эйюпа Тюркаслана тоже надеется на спасение своего мужа и уверена, что он еще жив.
Помощи ждут все, и все продолжают надеяться.
Опубликовано: Храмова Оксана