Жители Турции под завалами шлют видеосообщения с призывами о помощи

Под обломками обрушившихся домов все еще остаются живые люди, которые очень ждут помощи спасателей.

Среди граждан, оказавшихся под завалами, есть обычные люди, известные спортсмены, турецкие знаменитости.

Люди записывают видеосообщения с отчаянными просьбами о помощи, пытаясь объяснить свое местоположение. Они рассылают эти записи всем, кого знают.

Сегодня российские спасатели достали из-под груды обломков 26-летнего мужчину в городе Джабла. Всего на помощь турецким и сирийским гражданам прибыли 100 сотрудников МЧС из России.

Завалы разбирают уже вторые сутки. Число погибших превысило 5000 человек.

Актриса, играющая в сериале "Постучись в мою дверь", Башак Гюмюлджинелиоглу, сообщила, что под завалами находится ее мать.

Супруга турецкого футболиста Ахмета Эйюпа Тюркаслана тоже надеется на спасение своего мужа и уверена, что он еще жив.

Помощи ждут все, и все продолжают надеяться.