Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 5434

Минздрав Турции сообщил, что число погибших в результате землетрясений в стране увеличилось до 5434.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, глава Министерства здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа сообщил о том, что жертвами землетрясений в Турции стали 5434 человека.

Коджа добавил, что ещё 31 777 человек получили ранения различной степени тяжести в результате стихийного бедствия, которое, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым мощным в стране с 1939.