Депутат Госдумы Гурулев: Запад готовит провокации в зоне спецоперации

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев убежден, что Запад ведет подготовку к операции прикрытия. Такие выводы он сделал исходя из участившихся заявлений о сложной ситуации, в которой оказались ВСУ на поле боя.

По словам члена комитета Государственной думы РФ по обороне генерал-лейтенанта в запасе Андрея Гурулева, «все орут, что там все плохо – значит что-то не то». Он считает, что это делается специально, чтобы отвлечь внимание и при этом подготовить резервы.

Об этом говорит и то, что США стали направлять ВСУ высокоточную военную технику, в частности, управляемые артиллерийские снаряды повышенной дальности Excalibur.

Андрей Гурулев придерживается мнения, что вначале необходимо достичь всех целей спецоперации, а потом уже садиться за стол переговоров.