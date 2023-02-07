Под завалами в сирийском городе Алеппо родился ребенок, мать не выжила
2023-02-07 21:52
Малыш родился вопреки всему и смог остаться в живых. Роды прошли прямо под завалами.
Ребенка удалось спасти, его вытащили из груды обломков спасатели, видео попало в сеть. Историю рассказал Телеграм-канал Mash.
Мать малыша умерла сразу после его рождения.
Повреждений на теле ребенка обнаружено не было, теперь из занимаются медики.
По последним сведениям, как сообщает Телеграм-канал, российские спасатели смогли вытащить из-под завалов в Сирии за последние сутки 42 человека.
Опубликовано: Храмова Оксана