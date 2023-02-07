Небензя назвал главное условие завершения украинского конфликта

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский конфликт закончится, когда Запад прекратит вести прокси-войну против РФ.

Он отметил, что западные страны ведут такую войну при помощи бедных украинцев.

Небензя уточнил, что Западу следует занять реалистичную позицию по поводу озабоченностей, которые Россия четко обозначила с самого начала спецоперации.

Ранее Василий Небензя говорил о том, что Украина пытается понравится западной публике, поэтому настаивает на проведении «саммита мира».