В Париже десятки тысяч людей участвуют в протестах против повышения пенсионного возраста
2023-02-07 22:29
В Париже в третий раз проходит акция протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.
Акция началась на площади Оперы. Ее участники требуют выхода на пенсию в 60 лет и призывают Макрона «убрать руки от их пенсий».
В акции участвуют сторонники «желтых жилетов», а также студенты, врачи, представители молодежных организаций.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что французы будут выходить на пенсию не в 62, а в 64 года.
Опубликовано: Светлана Репина