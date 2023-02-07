В Париже десятки тысяч людей участвуют в протестах против повышения пенсионного возраста

В Париже в третий раз проходит акция протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.

Акция началась на площади Оперы. Ее участники требуют выхода на пенсию в 60 лет и призывают Макрона «убрать руки от их пенсий».

В акции участвуют сторонники «желтых жилетов», а также студенты, врачи, представители молодежных организаций.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что французы будут выходить на пенсию не в 62, а в 64 года.