По версии Insider, нехватка жилья - корень всех основных проблем Америки

Нехватка жилья в США не только отражается на его доступности. Такая ситуация может способствовать нескольким основным проблемам, с которыми сталкивается страна.

Нехватка жилья на Западе не просто мешает многим когда-либо позволить себе собственное жилье.

Жилищная проблема также приводят к неравенству, изменению климата, низкому росту производительности, ожирению и даже падению уровня рождаемости

В этом суть "жилищной теории всего", придуманной в 2021 году экономистами Сэмом Боуменом и Беном Саутвудом и защитником жилищного права Джоном Майерсом.

Жилищная теория всего предполагает, что отсутствие доступности жилья - далеко не единственная американская проблема, которой способствует нехватка жилья.

В статье 2021 года двух исследователей из Мичиганского университета сделан вывод о том, что основной причиной неравенства в благосостоянии в США является не неравенство доходов, а неравенство жилья.

Авторы утверждают, что, когда нехватка жилья приводит к росту цен на жилье, выигрывают существующие домовладельцы, которые, как правило, более состоятельны, за счет новых покупателей жилья.

Меньшее количество домов в городах увеличивает использование автомобилей и ухудшает изменение климата.

Нехватка жилья в более густонаселенных районах, таких как города, где автомобили менее необходимы, вынудила людей отправиться в районы, где им нужен автомобиль, чтобы добраться до работы и продуктового магазина.

Большинство американских городов слишком разбросаны, чтобы передвигаться пешком, на велосипеде или даже на общественном транспорте.

Когда повышенное вождение приводит к снижению физической активности среди значительной части населения, ожирение также может стать более вероятным исходом.

Семьи могут отложить рождение детей, если у них нет места.

Подобно всплеску ожирения, эксперты указали на несколько объяснений снижения рождаемости в последние десятилетия, включая повышение доступности контрацепции, рост числа женщин в рабочей силе и высокую стоимость воспитания детей.

Но жилье может быть еще одной частью головоломки. Когда большая жилая площадь недоступна, это может отговорить людей от создания или расширения своих семей.

И даже если семьям удастся приобрести дом большего размера, высокая стоимость, затраченная на его приобретение, может привести к тому, что у некоторых в конечном итоге будет меньше детей, чем они изначально планировали.