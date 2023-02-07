Администрация «ВКонтакте» подтвердила масштабный сбой в работе соцсети

Пресс-служба мессенджера "ВКонтакте" ответила на жалобы пользователей о сбое в работе сайта.

7 февраля администрация "ВКонтакте" опубликовала пресс-релиз, в котором признала, что сообщения пользователей мессенджера об утрате доступа к данному сайту и нерабочем состоянии мобильного приложения "VK" соответствуют действительности, однако сотрудники компании уже заняты устранением неполадок.

К 23:00 по московскому времени работа сайта "ВКонтакте" была полностью восстановлена, однако в пресс-службе мессенджера до сих пор не рассказали о причинах инцидента.