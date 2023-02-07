Трамп: «Никаких шаров из Китая не летало над США, пока я был президентом»

Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что во время его президентства над США не летали китайские шары.

Он отметил, когда он был президентом, над Соединенными Штатами не было китайских шаров ни в какой форме.

Трамп также подчеркнул, что ели бы подобный объект был замечен, его сбили бы немедленно.

Он опроверг сообщения о том, что за время его президентства китайские аэростаты были замечены над США не менее трех раз.