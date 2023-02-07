Небензя высказался о перспективах наступления мира на Украине в 2023 году

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о вероятности наступления мира на территории Украины в течение нынешнего года.

Во вторник постоянный представитель делегации РФ при Организации объединённых наций Василий Небензя пообщался с сотрудниками СМИ, которые задали политику вопрос о том, каковы шансы на наступление мира в Украине в течение 2023 года.

По мнению Небензи, прекращение боевых действий в Украине станет возможным, если страны коллективного Запада прекратят снабжать Киев вооружениями, боеприпасами и финансами, а также прислушаются к справедливым озабоченностям России. При этом Василий Небензя отметил, что пока подобного развития событий не предвидится.