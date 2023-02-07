«Автостат»: продажи автомобилей в России в январе упали на 63,1%

«Автостат» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса сообщает, что в январе 2023 года продажи автомобилей в России сократились на 63,1%.

За месяц было продано 32 499 единиц легковых автомобилей и легкового коммерческого автотранспорта.

Лидером продаж оказалась LADA с ростом на 8,8%, а среди иномарок первое место занимает Chery с двойным увеличением продаж.

В первую пятерку вошли также Haval, Geely и Kia, причем продажи последнего бренда рухнули за месяц на 80%.