Кадыров: до конца года спецоперация закончится, а Запад встанет на колени
2023-02-07 23:19
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация на Украине завершится до конца нынешнего года.
По его словам, к этому времени европейские страны признают неправильность своих действий, и Запад встанет на колени.
Кадыров подчеркнул, что западным странам придется взаимодействовать с Россией по всем направлениям, поскольку у них нет другого выхода.
Ранее сообщалось, что Польша ожидает от Байдена усиления военной поддержки Украины для скорейшего завершения конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина