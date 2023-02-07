Кадыров: до конца года спецоперация закончится, а Запад встанет на колени

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация на Украине завершится до конца нынешнего года.

По его словам, к этому времени европейские страны признают неправильность своих действий, и Запад встанет на колени.

Кадыров подчеркнул, что западным странам придется взаимодействовать с Россией по всем направлениям, поскольку у них нет другого выхода.

Ранее сообщалось, что Польша ожидает от Байдена усиления военной поддержки Украины для скорейшего завершения конфликта.