Директор элитной частной школы в Англии была застрелена своим мужем, который затем убил их 7-летнюю дочь и себя

Тела Эммы Паттисон, ее мужа Джорджа и дочери Летти были найдены в их семейном доме на территории колледжа Эпсом на юге Англии в воскресенье.

Полиция считает, что директор элитной частной школы в Англии была застрелена своим мужем, который затем убил их 7-летнюю дочь и использовал пистолет, чтобы покончить с собой.

По сообщениям, поздно вечером в субботу Эмма Паттисон позвонила родственнику. Но 45-летняя завуч, ее 39-летний муж и ее дочь были мертвы к тому времени, когда прибыл родственник.

До того, как трио было найдено рано утром, соседи слышали выстрелы, раздающиеся из дома.

Дипломированный бухгалтер, который был лицензированным владельцем оружия, и его жена, как сообщается, были известны местным властям.

Эмма Паттисон:

С точки зрения переходного периода, это были действительно большие перемены для моей семьи. Итак, мы, очевидно, переехали, у нас есть собака, у меня новая работа, у моего мужа новая работа, чего не должно было случиться, но произошло, и моя дочь пошла в новую школу. Итак, для нас, как для семьи, многое изменилось, но это было замечательно.

Эмма Паттисон стала первой женщиной-главным преподавателем колледжа Эпсома, когда она начала работать в сентябре.

До перехода в престижную школу стоимостью 50 000 долларов в год в Суррее она работала директором другой независимой школы в южном Лондоне.