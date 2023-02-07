Японец потратил 15 700 долларов на костюм собаки и осуществил мечту всей жизни о превращении в животное

Японец, который потратил 16 тысяч долларов, чтобы стать "собакой", боится, что другие люди будут считать его ‘странным’

"С детства у меня была эта неопределенная фантазия стать животным. Интересно, было ли это желанием преобразиться ”

Токо, который документирует свою четвероногую жизнь на YouTube, ранее в этом году заказал компании по моделированию и скульптуре Zeppet создать для него реалистичный костюм колли.

На доработку продукта, который стоил 2 миллиона иен (примерно 15 700 долларов на тот момент), после нескольких раундов доработок ушло около 40 дней.

С тех пор, как получил дорогой костюм, Токо приучил себя вести себя как настоящая дворняжка.

На видео, размещенном на его канале YouTube, видно, как он в костюме переворачивается, играет во фрисби, отдыхает в гамаке, ест поддельный собачий корм и даже виляет хвостом.

Несмотря на то, что он месяцами публиковал видео и в процессе собрал почти 11 000 подписчиков, Токо не раскрыл свою личность. В новом интервью Mirror он признался, что обеспокоен мнением других, особенно близких.

Хотя Токо может беспокоиться о своих друзьях, он нашел огромную поддержку в Интернете.

- Я так рад за тебя! Так приятно видеть, как ты исполняешь свои мечты, - написал один зритель.

- Боже, что бы я отдал за такой костюм, но крокодила, - написал другой. - Ты воплощаешь мою мечту, чувак!

Среди самых популярных видео Токо - его первая прогулка на свежем воздухе.

Чтобы не привлекать внимания людей, он приседает на землю и имитирует движения настоящей собаки.