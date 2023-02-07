Суд Брянска арестовал гражданку Украины за контрабанду военных микросхем
2023-02-07 23:46
Брянский областной суд постановил арестовать украинку за хранение микросхем, которые могут быть задействованы в оружейной промышленности.
Пресс-служба Брянского суда уведомляет, что сотрудники ФСБ произвели задержание гражданки Украины, которая была задержана в районе железнодорожного вокзала с контейнерами для приготовления и хранения пищи, содержанием которых являлись пятьдесят микросхем военного характера.
Известно, что задержанная получила контрабанду с микросхемами посредством почтового отправления. Сейчас гражданка Украины арестована и сотрудничает со следствием.
Опубликовано: Ткачёв Андрей