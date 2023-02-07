Spiegel сообщил о намерении ФРГ поставить в Украину 178 танков Leopard 1

Глава Минобороны Германии заявил о намерении поставить в Украину 178 танков Leopard 1.

Совет национальной обороны ФРГ принял решение об отправке Украине 178 танков Leopard 1, хранящихся на складах Бундесвера, сообщает Spiegel со ссылкой на свои информированные источники.

При этом сообщается, что итоговая цифра передаваемых Киеву танков может оказаться меньше запланированной, так как машины будут предварительно ремонтироваться. Часть танков пойдут на запчасти.

Spiegel пишет, что первая партия попадет в Украину уже к лету.

Ранее министр обороны Германии Борис Пасториус сообщил, что более 100 танков Leopard различных модификаций передадут еще несколько европейских стран.