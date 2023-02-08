Ветеран ВС США Дрейвен: у Украины нет шансов на победу

2023-02-08 00:07

Ветеран американских Вооруженных сил Ноктис Дрейвен считает, что у украинских военных нет шансов на победу.

В своем аккаунте в Twitter он написал, что Россия возьмет Украину, однако Запад этого так не оставит.

Дрейвен полагает, что станы Запада активизируют пропаганду и попытаются заманить весь мир в войну с РФ.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина сейчас близка к поражению.

Опубликовано: Светлана Репина









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