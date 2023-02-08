Ветеран ВС США Дрейвен: у Украины нет шансов на победу
2023-02-08 00:07
Ветеран американских Вооруженных сил Ноктис Дрейвен считает, что у украинских военных нет шансов на победу.
В своем аккаунте в Twitter он написал, что Россия возьмет Украину, однако Запад этого так не оставит.
Дрейвен полагает, что станы Запада активизируют пропаганду и попытаются заманить весь мир в войну с РФ.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина сейчас близка к поражению.
Опубликовано: Светлана Репина