Шведский министр Форселл: акт по снижению инфляции США не соответствует нормам ВТО

Министр по внешней торговле Швеции Йохан Форселл заявил, что акт по снижению инфляции, принятый в США, не соответствует нормам ВТО.

Он положительно оценил усилия Соединенных Штатов по вопросу зеленой трансформации, однако указал на элементы, идущие вразрез с ВТО.

Джо Байден подписал акт в августе прошлого года. Документ предполагает увеличение налоговых субсидий на приобретение электрокаров, собранных в США.

Актом также предусмотрено выделение 370 млрд долларов на зеленую энергетику и выполнение климатических задач.