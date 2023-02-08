Шведский министр Форселл: акт по снижению инфляции США не соответствует нормам ВТО
2023-02-08 00:18
Министр по внешней торговле Швеции Йохан Форселл заявил, что акт по снижению инфляции, принятый в США, не соответствует нормам ВТО.
Он положительно оценил усилия Соединенных Штатов по вопросу зеленой трансформации, однако указал на элементы, идущие вразрез с ВТО.
Джо Байден подписал акт в августе прошлого года. Документ предполагает увеличение налоговых субсидий на приобретение электрокаров, собранных в США.
Актом также предусмотрено выделение 370 млрд долларов на зеленую энергетику и выполнение климатических задач.
Опубликовано: Светлана Репина