Октай: число погибших от землетрясения в Турции возросло до 5894

Вице-премьер Турции Фуат Октай раскрыл актуальную информацию о количестве погибших в стране в результате землетрясения.

8 февраля Фуат Октай провёл новый правительственный брифинг, в рамках которого заявил журналистам, что с понедельника по среду на территории Турции от последствий землетрясений скончались 5894 человека. По данным Октая, ещё почти 35 тысяч турецких граждан обратились за помощью в учреждения здравоохранения из-за полученных ранений.

Ряд российских новостных изданий сообщили о том, что 8 февраля президент Турции Тайип Эрдоган может посетить те места государства, которые наиболее всего пострадали от землетрясений.