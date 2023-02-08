Госдеп США: Польше будет продано 18 систем HIMARS с боеприпасами

В Госдепартаменте США заявили о планах по продаже Польше 18 систем HIMARS вместе боеприпасами к ним.

Сообщается, что сумма сделки составит около 10 млрд долларов, она уже одобрена американским Госдепартаментом.

В ведомстве также уточнили, что Польши запросила 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, свыше тысячи блоков РСЗО, запчасти и тренировочные ракеты.

В России считают, что Польша намерена захватить территории Западной Украины.