ВМС США опубликовали фото обломков сбитого китайского аэростата

Военно-морские силы обнародовали фотоснимки обломков китайского дрона, которые выловили из Атлантического океана.

Пресс-служба ВМС Соединённых Штатов сообщила, что отряд американских моряков с навыками обезвреживания извлёк часть обломков принадлежащего Китаю аэростата, который был сбит истребителями США у побережья Северной Каролины. Также американские военно-морские силы опубликовали фото извлечённых со дна обломков китайского зонда, отметив, что их достали у Миртл-Бич в Южной Каролине.

Примечательно, что 8 февраля Пентагон опубликовал пресс-релиз, где сообщается, что глава ведомства Ллойд Остин пытался связаться с главой Минобороны Китая для обсуждения инцидента со сбитым аэростатом, однако китайская сторона отклонила заявку на переговоры.