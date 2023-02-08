Представитель бундестага Барч: поставки танков Leopard на Украину сравнимы с харакири
2023-02-08 01:23
Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что поставки Украине 178 танков Leopard сравнимы с харакири.
По его словам, действия правящих партий Германии указывают на то, что они играют «ва-банк», а это очень опасно.
Барч уточнил, что с этими решениями танковое харакири выходит на новый уровень.
Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило поставки 178 танков Leopard украинским военным.
Опубликовано: Светлана Репина