Французский политик Филиппо: визит Зеленского в Брюссель приведет к тотальной войне

Бывший европарламентарий от Франции Флориан Филиппо заявил, что визит Зеленского на саммит Евросоюза может спровоцировать эскалацию украинского конфликта.

Политик напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш только что предупредил, что мир скатывается к широкомасштабной войне.

По мнению Филиппо, визит Зеленского в Брюссель в таких обстоятельствах подольет масла в огонь и спровоцирует тотальную войну.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что перспективы достижения мирного соглашения на Украине снижаются.