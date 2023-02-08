Секретарь СНБО Украины Данилов: необходимо уничтожать наносящие ущерб объекты в России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ следует уничтожать в России объекты, из-за которых украинская сторона получает урон.

Он пояснил, что в России существуют «определенные пункты», которые наносят ущерб Украине и поэтому подлежат уничтожению.

При этом Данилов не назвал конкретные объекты и не пояснил, о каком уроне идет речь.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что Украина не наносит ударов по российским объектам.