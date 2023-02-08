Издание China Daily утверждает, что страны Евросоюза обладают способом достижения собственной независимости от США.

Китайское информагентство China Daily утверждает, что государства-члены Европейского союза попали в новую зависимость от США, поддержав американские санкции в отношении российских нефтепродуктов, которые были введены администрацией Вашингтона после начала спецоперации в Украине.

По мнению аналитиков China Daily, Евросоюзу выгодно начало мирных переговоров между Киевом и Москвой, поскольку с их началом приблизится завершение боевых действий в Украине, а европейские страны смогут покупать нефтепродукты из России, смягчив собственные санкционные меры, тем самым лишившись зависимости от Соединённых Штатов.