Издание Milliyet рассказало о причинах, по которым Соединённые Штаты стараются сделать страны Североатлантического альянса участниками украинского конфликта.

8 февраля колумнист газеты Milliyet Тунджа Бенгин сообщил, что правительство США втягивает государства-члены блока НАТО в конфликт с Россией на территории Украины, намереваясь продолжить получение прибыли от продажи оружия. По данным Бенгина, американские политики всегда рассматривали Североатлантический альянс как инструмент для обогащения Соединённых Штатов.

Также Тунджа Бенгин отметил, что именно США являются поставщиками сорока процентов всего оружия в мире, что свидетельствует о заинтересованности администрации Джо Байдена в нежелании прерывать военное противостояние с Россией.