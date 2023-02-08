«РИА Новости»: в России создали транспортный беспилотник ТрАМП
2023-02-08 03:31
Издание "РИА Новости" сообщило о создании нового российского беспилотного летательного аппарата, получившего название ТрАМП.
8 февраля журналисты интернет-портала "РИА Новости" сообщили, что одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса России разработало грузовой беспилотник, получивший название ТрАМП, что расшифровывается как "транспортная авиационная многофункциональная платформа". Данный дрон обладает грузоподъёмностью в 250 килограммов и способен пролетать более шестиста километров.
Информатор репортёров "РИА Новости" утверждает, что использование ТрАМП существенно облегчит доставку гуманитарных и военных грузов в труднодоступных районах боевых действий, а также при плохих погодных условиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей