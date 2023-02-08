«РИА Новости»: СБУ прострелили ноги мужчине, спасавшему сына от мобилизации

Сотрудники Службы безопасности Украины по Николаевской области выстрелили в мужчину, которые мешал насильно мобилизовать своего сына.

Утром 8 февраля информагентство "РИА Новости" со ссылкой на подпольного российского активиста в Николаеве сообщили, что сотрудники СБУ в городе систематически перекрывают продовольственные рынки, насильно вручая повестки в военкомат гражданам мужского пола.

Также партизан утверждает, что агенты Службы безопасности Украины мобилизовали сотрудников николаевского завода "Заря", которых начальство вызвало на работу во внеурочном порядке, сославшись на внезапно поступивший большой заказ от поставщика.

По данным информатора "РИА Новости", накануне в Николаевской области произошёл ещё один случай насильственной мобилизации юноши, отец которого пытался защитить своего ребёнка от отправки на фронт, однако представители СБУ прострелили ноги мужчине.