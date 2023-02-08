Генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак уверен, что украинская армия может обладать ядерным оружием.

В среду утром журналисты Radio ZET опубликовали интервью с экс-командующим сухопутными силами Польши Вальдемаром Скшипчаком, который выразил уверенность в том, что Министерство обороны Украины уже могло создать собственное оружие. Скшипчак напомнил, что в распоряжении Кеива уже имеются АЭС и сотни научных сотрудников, которые вполне способны использовать атом в военных целях.

По мнению Вальдемара Скшипчака, если украинское правительство захочет обладать ядерными вооружениями, то никто в мире не сможет запретить ему создать собственное оружие массового поражения, поскольку у Киева есть все инструменты для его производства, возможно уже идущего в скрытном режиме.