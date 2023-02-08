Ким Чен Ын вместе с дочерью воодушевляет армию КНДР перед ее юбилеем

Северокорейский лидер Ким Чен Ын похвалил «непреодолимую мощь» своих вооруженных ядерным оружием, когда вместе с дочерью посетил прием по случаю 75-летия основания армии, сообщили государственные СМИ в среду.

Визит состоялся на фоне подготовки военного парада в столице КНДР Пхеньяне, где армия, по некоторым оценкам, продемонстрирует новые образцы вооружений.



Официальное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким посетил на дому генералов Корейской народной армии со своей дочерью Ким Чжу Э.

Позже он произнес воодушевляющую речь перед войсками на банкете, похвалив их за то, что они сохранили «самую сильную армию в мире», несмотря на внешние трудности.