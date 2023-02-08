С конца 2021 года Эйвери Хартманс арендует всю свою одежду через Nuuly, онлайн-рынок проката

Эйвери Хартманс, Инсайдер: Я арендую всю свою одежду уже больше года. Вот что мне в этом нравится — и что каждый должен знать, прежде чем попробовать.

Рассказ Эйвери Хартманс о том, как она училась экономить и пыталась изменить свое отношение к бездумному шоппингу.

"Около 14 месяцев назад я начала эксперимент: могу ли я отказаться от покупок и вместо этого арендовать всю свою одежду?

Это было в ноябре 2021 года, через полтора года после пандемии, и мне казалось, что я забыла, как одеваться, чтобы выйти из дома.

Ситуация, когда я не знала, что надеть, стала стрессовой:я рассудила, что аренда моего гардероба решит все мои проблемы.

Я была не одинока в своих мыслях. Компании, предлагающие услуги проката, сообщили о росте числа подписчиков в последние кварталы, частично обусловленном инфляцией.

Rent the Runway сообщила во время своего отчета о доходах за третий квартал в декабре, что число активных подписчиков выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор Дженнифер Хайман сообщила CNBC, что покупатели с ограниченным бюджетом из всех слоев общества начали отдавать предпочтение аренде, а не покупке.

Аренда сэкономила мне деньги в долгосрочной перспективе, обуздав мою привычку ходить по магазинам.

С арендой я получаю такое же удовлетворение, которое дает мне шоппинг, но без такого же финансового удара.

Я один из 120 000 активных подписчиков Nuuly, и новые товары добавляются на платформу почти каждый день.

Всякий раз, когда у меня возникает желание сделать покупки, я могу открыть приложение Nuuly, просмотреть, что нового, и сохранить избранное для будущей аренды.

Таким образом, я не трачу деньги, но при этом чувствую, что у меня все в порядке с покупками.

Но, возможно, самым большим одобрением идеи аренды всей моей одежды является эффект, который она оказала на мое мышление.

Теперь больше, чем когда-либо, я вижу ценность в том, чтобы запастись высококачественными основными продуктами — такими вещами, как классическая белая рубашка на пуговицах или прочная джинсовая куртка, вещи, которые я буду носить снова и снова.

Я стараюсь не ходить по магазинам, но когда все же делаю это, то стремлюсь покупать вещи, которые прослужат мне как минимум 10 лет, надеюсь, дольше.

Минус взятия вещей на прокат: какой бы качественной ни была одежда, она не всегда выдерживает носку и стирку сотен или тысяч людей.

Это означает, что иногда мне присылают одежду, у которой явно была тяжелая жизнь.

Я получила свитер с таким количеством затяжек, что задумалась, не был ли это такой стилистический прием, и футболку, которая казалась слишком растянутой, чтобы носить.

Теперь еще один плюс.

Рост быстрой моды заставил нас, потребителей, покупать больше одежды и быстрее избавляться от нее.

Мода на одноразовую одежду означает, что мы надеваем одежду всего семь или восемь раз, чтобы потом избавиться от нее,

Для меня это как раз тот момент, где аренда действительно пригодится.

Позвольте мне привести вам пример: у меня две свадьбы с интервалом в две недели.

На одну нужно ехать в легкой, открытой одежде, и действует определенный дресс-код, в то время как в другом месте должно быть немного прохладно и наряд нужен уже совсем другой.

Честно говоря, у меня нет ничего подходящего, чтобы надеть на любое из этих мероприятий.

Теперь вместо того, чтобы покупать два разных платья, я могу просто взять их напрокат.

Это позволяет мне выглядеть подходяще для обоих мероприятий, чувствовать себя стильно и в тренде, а не покупать два отдельных наряда, которые будут просто висеть в моем шкафу.

Еще один минус проката: одежда подвергается химчистке каждый раз, когда ее отправляют обратно, что хорошо для потребителя, но не так хорошо для окружающей среды.

Я сделала вывод: на самом деле, единственный способ быть по-настоящему экологичным - это пойти в местный комиссионный магазин или вообще не носить одежду".