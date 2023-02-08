Жена Костомарова Домнина дала комментарии по поводу ампутации стоп спортсмена, назвав происходящее страшным сном

Супруга фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина прокомментировала состояние возлюбленного в связи с ампутацией ног, поделившись тем, что чувствует.

Супруга олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что чувствует в связи с произошедшим.

Фигуристка призналась, что и в страшном сне себе такого даже представить не могла. Свои мысли по поводу избранница Костомарова написала в соцсетях, о чем сообщает "Лента.ру".



Домнина добавила, что очень гордится своим любимым мужчиной, так как даже в такой ситуации он не теряет самообладания.