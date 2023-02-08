Дети знаменитостей учат китайский: почему растет популярность этого языка

Самым популярным в мире для международного общения остается английский. Вместе с тем многие видят перспективу в изучении языка Поднебесной.

Успешные знаменитости нередко первыми чувствуют будущие тренды. К примеру, сегодня многие из успешных людей начинают учить своих детей китайскому. Что это за знаменитости?

Семья Безос

Основатель Amazon Джефф Безос имеет четверых детей от экс-супруги Маккензи Скотт. В семье постоянно расширяют познания детей о мире, и изучение китайского - один из способов этого. По словам Маккензи, кроме изучения китайского, их дети путешествуют и осваивают сингапурскую математическую программу.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

У принца и принцессы Уэльских - трое детей. В 2017-м году старший сын Джордж пошел в школу в 4 года. Обучение в частной подготовительной школе Thomas's Battersea предполагает изучение китайского. Принц Уильям сам не говорит на китайском, однако желал народу Поднебесной счастливого Нового года на его языке.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Их дочь Максима заниматься с преподавателем китайского начала раньше, чем ей исполнилось два года. Жена Цукерберга родилась в США, но корни ее — китайские. Из уважения к семье жены сам Цукерберг также решил изучать китайский и даже выступал на нем перед большими аудиториями.

Джим Роджерс

Дочери миллиардера также осваивают китайский. Семья ради этого переехала в Сингапур, где говорят как на китайском, так и на английском.

Иванка Трамп

Детей дочери экс-президента Америки Дональда Трампа Иванки Трамп обучает няня-носительница китайского языка. Дональд Трамп при встрече с председателем КНР Си Цзиньпином также продемонстрировал ему видео, где шестилетняя внучка Арабелла политика поет и читает стихи на китайском.